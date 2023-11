Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag nahezu unbewegt

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 339,74 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 339,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.266 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,84 USD) erklomm das Papier am 20.11.2023. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,32 USD. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 68,12 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

