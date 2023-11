Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag kaum verändert

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 310,70 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 310,70 EUR bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 09:17 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 310,90 EUR aus. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 310,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 310,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.023 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 313,50 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2022 (104,76 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,50 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie höher: Chef von ChatGPT-Erfinder OpenAI kehrt doch nicht zurück - Wechsel zu Microsoft

Bei Exxon und Tesla zugegriffen: So hat Zurich Insurance im 3. Quartal 2023 investiert

Krypto-Autor Panos Mekras: Ripple und Avalanche bieten größeres Potenzial als Tech-Aktien Apple, Amazon und Netflix