Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 350,92 USD nach oben.

Um 11:50 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 350,92 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.744 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 354,96 USD. Dieser Kurs wurde am 20.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,14 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 114,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 67,41 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.146,00 USD – ein Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

