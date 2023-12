Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Donnerstagnachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 351,24 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 351,24 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 356,41 USD. Mit einem Wert von 352,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.061.363 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 356,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 1,47 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 114,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 67,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

