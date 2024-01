Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag mit Kursplus

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 386,60 USD.

Um 12:02 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 386,60 USD nach oben. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 17.857 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,36 USD) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.01.2023 bei 134,64 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 187,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 373,38 USD an.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.146,00 USD im Vergleich zu 27.714,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 präsentieren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023

NASDAQ-Titel Apple-Aktie legt zu: Apple Vision Pro ab sofort vorbestellbar - Zusagen in Streit um Apple Pay