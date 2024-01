Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagnachmittag

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 386,85 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 386,85 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 390,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 387,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.808.525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 390,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2023 (134,64 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 4,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,37 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

