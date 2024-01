Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 355,35 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 355,35 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 355,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 354,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 5.069 Stück.

Bei 355,35 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 373,38 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. In Sachen EPS wurden 4,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

