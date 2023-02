Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 04:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 160,06 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 159,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,66 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.721 Stück gehandelt.

Bei 216,00 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Mit Abgaben von 79,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,22 USD.

Am 01.02.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 32.165,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 33.671,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,61 USD je Aktie.

