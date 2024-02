Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 483,50 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 483,50 USD zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 483,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 480,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.630.029 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2023 (167,67 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.111,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32.165,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,89 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

