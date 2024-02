Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 440,35 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 440,35 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 443,95 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 442,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.577 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,12 Prozent. Bei einem Wert von 158,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2023). Mit einem Kursverlust von 64,02 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 19,89 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

