Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 505,59 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 505,59 USD nach. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 504,40 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 507,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 387.704 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 523,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 197,90 USD ab. Abschläge von 60,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,29 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.165,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

