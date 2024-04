Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 486,07 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 486,07 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 492,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 489,44 USD. Bisher wurden heute 753.911 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 531,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,33 Prozent. Bei 207,14 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 57,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 509,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Das EPS lag bei 5,33 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 23.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,16 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

