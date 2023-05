Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Vormittag Boden gut

Um 09:21 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 227,65 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,70 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 227,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.530 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 230,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Abschläge von 60,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 269,00 USD.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,77 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

