Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 469,45 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 469,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 471,00 USD. Bei 467,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 512.223 Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,20 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 245,00 USD. Mit Abgaben von 47,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 515,88 USD aus.

Am 24.04.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,86 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 36,46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,22 USD fest.

