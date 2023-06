Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 282,44 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 283,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 279,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.110.758 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 287,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,92 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 68,81 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,50 USD.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 2,72 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,85 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

