Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Minus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 253,95 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 252,05 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.075 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 263,25 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 64,89 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,50 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,85 USD je Aktie aus.

