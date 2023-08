Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Dienstagnachmittag an

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 290,49 USD.

Um 16:07 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 290,49 USD nach oben. Bei 292,90 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 292,55 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.850.207 Stück gehandelt.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 10,95 Prozent niedriger. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 69,68 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

