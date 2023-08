Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 266,75 EUR.

Um 09:22 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 266,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 266,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,95 EUR. Zuletzt wechselten 1.411 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Mit Abgaben von 66,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 325,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Rezessionsängste schrumpfen: So könnte es bis zum Jahresende für den US-Aktienmarkt im S&P 500 weitergehen

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Meta Platforms (ex Facebook) abgeworfen