Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 753,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,0 Prozent auf 753,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 756,74 USD. Bei 739,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.552.875 Aktien.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 5,30 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,35 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 USD gegenüber 5,16 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

