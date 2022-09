Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 144,16 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 143,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,54 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.504 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 143,30 EUR fiel das Papier am 22.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Am 02.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

