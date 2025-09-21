Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.421 +0,2%Nas22.794 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,60 -0,1%Gold3.747 +1,7%
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung
So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

22.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 770,19 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
654,80 EUR -3,40 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 770,19 USD nach. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 770,13 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 781,33 USD. Zuletzt wechselten 1.661.223 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von 3,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Abschläge von 37,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,76 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 7,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,16 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 47,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr verdient

Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor

In eigener Sache

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
