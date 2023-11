Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Mittwochmittag an

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 338,18 USD.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 338,18 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 9.383 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 1,08 Prozent zulegen. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

