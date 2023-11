Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 339,71 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 339,71 USD zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 342,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 339,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.004.661 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 342,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,32 USD am 23.11.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,11 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.146,00 USD im Vergleich zu 27.714,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

