Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 308,70 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 308,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 308,70 EUR. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 307,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 975 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,50 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. 1,55 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2022 bei 104,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

