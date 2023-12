Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 354,96 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 354,96 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 357,20 USD. Bei 355,58 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.136.977 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 357,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,63 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 114,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 67,78 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,50 USD aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

