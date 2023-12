Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Vormittag nach

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 320,20 EUR ab.

Um 09:21 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 320,20 EUR ab. Bei 318,80 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 920 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,00 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,19 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,08 EUR am 22.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

