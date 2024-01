Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 381,20 USD ab.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 381,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.078 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 390,35 USD erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,40 Prozent wieder erreichen. Am 24.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,67 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 174,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 373,38 USD an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,37 USD je Aktie belaufen.

