Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 350,40 EUR.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 358,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 23.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 63,70 Prozent wieder erreichen. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.693 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 358,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 23.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 63,70 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 373,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,37 USD je Aktie aus.

