Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 162,00 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 163,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,12 EUR. Bisher wurden heute 9.018 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 216,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 81,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 217,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.671,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

