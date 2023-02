Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 162,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 162,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 167 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 24,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 81,94 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.165,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.671,00 USD eingefahren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Blockchain Bundesverband-Chef: So wird sich der Kryptosektor im Jahr 2023 entwickeln

Tesla-Chef Elon Musk: "Lithium-Batterien sind das neue Öl" - Welche Aktien profitieren könnten

NASDAQ-Titel Meta-Aktie leichter: Meta plant wohl weitere Entlassungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com