Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 487,73 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 487,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 13.543 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 489,99 USD markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 167,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 65,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,70 Prozent auf 40.111,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

