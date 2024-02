Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 492,42 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 492,42 USD. Bei 494,36 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 488,03 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.912.664 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 494,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,39 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,95 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.165,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,95 USD fest.

