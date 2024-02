Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 451,00 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 451,00 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 452,95 EUR an. Bei 450,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.479 Aktien.

Bei 454,10 EUR markierte der Titel am 15.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,44 EUR am 28.02.2023. Mit einem Kursverlust von 64,87 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 480,88 USD an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 19,89 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Magnificent Seven im Vergleich: Darum zahlen diese Börsenschwergewichte keine Dividende

Jeff Bezos beendet Serienverkäufe für Amazon-Aktien: 8,5 Milliarden US-Dollar eingenommen

Adobe, Alphabet, Amazon, Meta,& Co.: Abkommen gegen Wahlmanipulationen durch KI geschlossen