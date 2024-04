Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 490,97 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 490,97 USD. Bei 494,33 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 491,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 588.688 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 531,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 8,24 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 207,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 509,63 USD.

Am 01.02.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 5,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,11 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Wegen Kursrutsch bei NVIDIA-Aktie: Magnificent Seven mit Rekordverlust beim Börsenwert

NVIDIA, Microsoft & Co: Diese Börsenstar-Aktien haben die Anleger nun in der Berichtssaison im Blick

Meta-Aktie stärker: Meta macht Betriebssystem von VR-Brillen für Microsoft, Lenovo und Co. zugänglich