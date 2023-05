Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) behauptet sich am Dienstagnachmittag

Mit einem Wert von 248,31 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 16:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 250,28 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 246,65 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.354.089 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 22.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 253,55 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 2,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 181,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,50 USD aus.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

