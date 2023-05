Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) stabilisiert sich am Vormittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 229,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 231,60 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,20 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 230,20 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.960 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 234,50 EUR erreichte der Titel am 22.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,02 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 269,00 USD.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.645,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.908,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,79 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com