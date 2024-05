Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 466,08 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 466,08 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 466,00 USD. Bei 472,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 513.452 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 531,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,46 Mrd. USD im Vergleich zu 28,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,22 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NVIDIA, Apple, Tesla & Co.: Insider mit Gewinnmitnahmen - Jim Cramer rät Anlegern, guten Aktien auch bei Rückschlägen treu zu bleiben

So investierte Zurich Insurance im 1. Quartal 2024

NVIDIA und zahlreiche andere Titel zugekauft: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im ersten Quartal 2024