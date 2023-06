Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag tiefer

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 281,36 USD nach. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 278,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,61 USD. Bisher wurden heute 3.548.757 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,85 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,25 Prozent niedriger. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 68,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 271,50 USD angegeben.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

