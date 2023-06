Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 260,70 EUR. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 260,70 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 259,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.527 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,25 EUR an. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 192,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,85 USD je Aktie belaufen.

