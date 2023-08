Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Mittwochvormittag Boden gut

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 266,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 266,60 EUR. Bei 265,05 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 2.767 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 297,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 11,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 66,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

