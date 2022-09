Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 144,92 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 146,16 EUR. Bei 144,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.258 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 22.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,22 USD aus.

Am 27.07.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com