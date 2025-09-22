DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
Notierung im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

23.09.25 20:24 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 760,84 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 760,84 USD ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 758,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 769,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.004.475 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 4,44 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 36,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,76 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 837,83 USD an.

Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 7,14 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 47,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,61 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,22 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Meta

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
