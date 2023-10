Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 308,65 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 02:00 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 308,65 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.672 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 330,50 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,10 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 71,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 337,75 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,58 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Analysten skeptisch: Der KI-Hype klingt ab - ist die Technologie überbewertet?

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr verdient

NASDAQ-Wert Meta-Aktie im Minus: EU-Kommission schickt Fragen an Meta zu Fakenews