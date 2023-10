Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 310,60 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,66 USD. Zuletzt wechselten 567.662 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 330,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,10 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 71,61 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 337,75 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.10.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

