Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 293,10 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 293,10 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 293,70 EUR. Bei 292,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.644 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 12.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 6,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,15 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 228,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 337,75 USD.

Am 26.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.999,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 28.822,00 USD eingefahren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Analysten skeptisch: Der KI-Hype klingt ab - ist die Technologie überbewertet?

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr verdient

NASDAQ-Wert Meta-Aktie im Minus: EU-Kommission schickt Fragen an Meta zu Fakenews