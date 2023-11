Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 341,13 USD nach.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 01:59 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 341,13 USD abwärts. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 338,66 USD ein. Bei 339,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 10.715.177 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 342,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,53 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,32 USD. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 68,25 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,36 USD im Jahr 2023 aus.

