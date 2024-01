Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag gesucht

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 388,65 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 388,65 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.662 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 390,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2023 bei 140,31 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 373,38 USD an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,39 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,38 USD je Aktie.

