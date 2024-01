Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 357,85 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 09:21 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 358,75 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 357,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.660 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 358,75 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 0,25 Prozent zulegen. Bei 128,68 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 178,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 373,38 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

