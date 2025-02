Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 674,98 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 674,98 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 674,98 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 686,28 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 567.642 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,76 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 62,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 718,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,11 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,21 USD fest.

