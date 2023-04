Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag auf rotes Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 11:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 212,46 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.562 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 141,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 226,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 33.671,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

